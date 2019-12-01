العويس يؤجل العملية

صحيفة الخليج الالكترونية أجَّل محمد العويس، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إجراء عمليته الجراحية، المقرَّرة اليوم، إلى غد أو بعد غد في الرياض، رغبةً منه في التعامل مع الطبيب نفسه، الذي تابع حالته عندما تعرض إلى إصابة مماثلة أثناء وجوده مع فريق الشباب قبل نحو ثلاثة أعوام.

ووفق مصادر ، قرَّر العويس، بشكل مفاجئ، المغادرة إلى الرياض من أجل الخضوع لجراحةٍ تثبت كسر عظامٍ في وجنته اليسرى بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفيصلي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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