11 ديسمبر.. الهلال إلى الدوحة

صحيفة الخليج الالكترونية حدَّدت إدارة نادي الهلال، بالاتفاق مع الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، 11 ديسمبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الدوحة، تأهبًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

واستقر لوشيسكو على الاكتفاء بحصتين تدريبيتين كاملتين في العاصمة القطرية، قبل مواجهة الترجي التونسي، في افتتاح المشوار المونديالي للفريق الأزرق.

وحتى موعد السفر، سيستمر الهلال في إجراء تدريباته على ملعبه، فيما سيخوض اختبارًا لجاهزيته أمام الجبلين السبت المقبل ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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