وظائف شاغرة بالقوات الجوية الملكية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية ممثلة في هيئة إدارة القوات الجوية، وإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني: إنَّ مسميات الوظائف المتاحة، تتضمن «فني تحليل نظام الجودة» و«فني إدارة تموين»، للعمل لدى هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية، و«أخصائي محاسبة إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة».

– وسيتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/ هيئة إدارة القوات الجوية اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى يوم 15 / 4 / ١٤٤١ هـ ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويله (٤١٥٠٦- ٤١٥٢٨(.

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وبينت الوزارة شروط كل وظيفة، وتشمل «مسؤول تحليل نظام الجودة»، وسيتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي من (السادس) إلى (الثامن) بعد احتساب الخبرات وبحدّ أقصى ست سنوات، على أن يكون المتقدم لديه مؤهل مناسب وخبرة ست سنوات في صيانة الطائرات، وأخرى في مجال الجودة مع الحصول على الدورات المناسبة بهذا الشأن.

أما وظيفة «فني إدارة تموين»، فسيعين عليها المرشح من السادس إلى الثامن بعد احتساب الخبرات، على أن يكون المتقدم لديه مؤهل مناسب ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة وقراءة .ولديه القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وخبرة خمس سنوات في ذات المجال وحاصل على دورة الحاسب الآلي الشخصي وتطبيقاته.

حول وظيفة أخصائي محاسبة، أوضحت وزارة الدفاع أنه سيعين عليها، المرشح على المستوى الوظيفي السادس، على أن يكون حاصلًا على بكالوريوس علوم إدارية، ولديه الخبرة والإلمام في المحاسبة الحكومية ومهارات في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي.