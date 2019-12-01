“الاستئناف” ترفض احتجاج نادي الاتحاد

صحيفة الخليج الالكترونية أيدت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرار لجنة الانضباط والأخلاق، برفض احتجاج نادي الاتحاد ضد مشاركة لاعب نادي أبها أحمد مصطفى، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت لجنة الاستئناف عن قبول احتجاج نادي الاتحاد شكلًا؛ وفقًا للمواد (١٣٩) (١٤٠) (١٤١) (١٤٣) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق؛ فيما رفضته موضوعًا؛ مؤيدةً بذلك قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بالإضافة إلى مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت لجنة الاستئناف أن القرار نهائي وغير قابل للطعن؛ وفق النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ولائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

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