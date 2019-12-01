ضبط مقيم بحوزته 100 ألف ريال مجهولة المصدر

صحيفة الخليج الالكترونية ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم بحوزته 100 ألف ريال غير معلومة المصدر. وفى التفاصيل، اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة في سائق مركبة من نوع يارس، وعند استيقافها وبعد طلب الإقامة اتضح أنه مقيم من الجنسية الإثيوبية، وبعد تفتيش المركبة عُثر على مبلغ وقدره 100 ألف ريال، وعند سؤاله عن مصدر تلك الأموال، ارتبك ولم يفد عن مصدرها. وتم إعداد محضر بالواقعة وتم تسليمه للشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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