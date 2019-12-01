عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية في آخر إحصائياتها أن عدد الذين يعانون من الزيادة في الوزن يبلغ تقريبا اثنين مليار شخص في العالم، أي ما يمثل قرابة 30 في المئة من سكان العالم.



وتضيف المنظمة أن أهم أسباب السمنة هو اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، والسعرات الحرارية التي يحرقها.

إذا كنت من الذين يعانون من الزيادة في الوزن، فهناك حقائق مثيرة حول السمنة ندعوك لاكتشافها:​

1- عدد مرضى السمنة يزيد عن جوعى الأرض

فعدد الذين يعانون من كثرة الوزن أكثر من أولئك الذين يعانون من المجاعة

2- ثلث الأميركيين بدناء

واحد من ثلاثة أشخاص في أميركا يعاني من زيادة الوزن

3-الوجبات في المطاعم

4- المكسيك الأول عالميا في السمنة

عدد المكسيكيين الذين يعانون من السمنة حوالي 33 في المئة

Advertisements

5- قلة النوم تسبب البدانة

قلة النوم قد تسبب زيادة بالوزن قد تصل إلى واحد كيلوغرام خلال أقل من أسبوع

6- البدناء أكثر تعرضا للوفاة في الحوادث

من يعانون من السمنة معرضون لحوادث المرور بنسبة 78 في المئة أكثر من غيرهم

7- الطب القديم: الزيادة في الوزن مرض

الطب المصري والإغريقي القديم اعتبرا أن الزيادة في الوزن مرض صحي

8- فقراء أميركا الأكثر بدانة

نسبة السمنة موجودة أكثر لدى فقراء أميركا

9- في موريتانيا: البدانة معيار للجمال

في بعض الأماكن الريفية والقروية بموريتانيا يجبر الآباء بناتهم على الأكل، والسبب أن السمنة عندهم أهم معيار للجمال

10- نيوزيلاندا: لا إقامة للبدناء

نيوزيلاندا تمنع منح الإقامة للأجانب البدناء