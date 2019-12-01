ماذا يحدث عند الابتعاد عن موقع فيسبوك لمدة أسبوع واحد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

قد لا يعجبك الخبر، لكن الابتعاد عن موقع فيسبوك لمدة أسبوع واحد سيجعلك سعيداً، هذا ما توصلت إليه دراسة قام بها "معهد أبحاث السعادة".



وأكدت الدراسة، التي أجريت في الدنمارك،​ على أن مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولة عن "التعاسة" لدى البعض، مشيرة إلى أن "الانقطاع عن فيسبوك لمدة قصيرة بعد الإدمان عليه سيجعلك تحس بالسعادة أكثر".

واختار الباحثون الذين أنجزوا الدراسة عينة من 1095 شخص، قسموا إلى فئتين، الأولى ينقطعون عن فيسبوك لمدة أسبوع، والثانية تواصل استعمال فيسبوك بطريقة عادية.

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وكانت النتيجة بعد أسبوع هو أن 88 في المئة من فئة المنقطعين عن فيسبوك أحسوا بالسعادة خلال هذا الأسبوع، بينما 81 في المئة من الفئة الثانية التي واصلت استعمال فيسبوك قالوا إنهم لم يحسوا بأي تغيير في حياتهم الاجتماعية ولم يعرفوا أي نوع من السعادة خلال هذا الأسبوع.

وتشير الدراسة إلى أن فئة الذين انقطعوا عن فيسبوك خلال أسبوع، اكتشفوا حياة اجتماعية جديدة من خلال التواصل مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم بعيدة عن العالم الافتراضي.

ويرجع القائمون على هذه الدراسة سبب التعاسة، التي تصيب مستعملي فيسبوك، إلى إهمال حياتهم اليومية والتركيز على ما يفعله الآخرون عبر صفحاتهم.