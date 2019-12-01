تعرف على الفوائد الصحية للكستناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تُعد الكستناء أو ما يعرف أيضًا باسم أبو فروة أحد أشهر أنواع المكسرات المفيدة لجسم الانسان وهي تُسمّى أيضا بشجرة الخير وفاكهة الشتاء.



وتختلف الكستناء عن باقي المكسرات على أنها تتميز باحتوائها على نسبة منخفضة في مستوى الدهون والبروتين، كما تتميز بالعديد من الفوائد الصحية:

تُعد الكستناء مصدرًا غنيًا للمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية كما تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية والدهون.

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وتساعد الكستناء التي تحتوي على الألياف الغذائية، على خفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق الحد من زيادة امتصاصه في الأمعاء.

ويتميز هذا النوع من المكسرات بكونه غنيا بالفيتامينات لاسيما الفيتامين C الذي يؤدي دورًا أساسيًا في نمو الأسنان والعظام والأوعية الدموية.

وتحتوي الكستناء على (أو حمض الفوليك أو الفيتامين B9) الذي يطلبها الجسم لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتوليف الحمض النووي.

فالنساء اللواتي يتناولن مكملات الفولات في الفترة المحيطة بالحمل هن أقل احتمالاً لأن يلدن أطفالاً مصابين بعيوب الأنبوب العصبي.

وتُعتبر هذه المكسرات مصدرًا للمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والزنك، بالإضافة إلى توفير كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يكافح ارتفاع ضغط الدم ويخفض معدل ضربات القلب.