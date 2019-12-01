شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة روسية تقدم حفلة موسيقية بدير الزور السورية لأول مرة منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت المطربة الروسية، يوتا، سوريا لتقديم حفلات موسيقية أمام العسكريين الروس فى محافظتى حمص ودير الزور.

ونشرت يوتا (آنّا أوسيبوفا) على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعى صورا وفيديوهات من سوريا، حيث قدمت حفلات فى تدمر وفى محافظة دير الزور لعناصر الشرطة العسكرية الروسية ومركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية.

ونشرت قناة "زفيزدا" التابعة للجيش الروسي لقطات من حفلة يوتا في دير الزور.

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ونشرت يوتا التى بدأت سيرتها الموسيقية أوائل القرن الـ21 وسجلت منذ ذلك الحين أكثر من عشرة ألبومات، نشرت على حسابها فى موقع Vkontakte مقطع فيديو يوثق حجم الدمار فى دير الزور، مشيرة إلى أنها أصبحت أول فنان روسى زار هذه المحافظة منذ بداية الحرب السورية.