شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السودان: رئيس الوزراء يبحث فى واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول فى الخارجية السودانية إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سيبحث فى واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب.
وأضاف المسؤول فى الخارجية السودانية فى تصريحات لقناة العربية، اليوم الأحد، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الملف الأهم لحمدوك فى واشنطن، خلال لقاءه عددا من المسؤولين الأمريكيين.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى واشنطن أمس فى زيارة هى الأولى منذ تعيينه فى منصبه.
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