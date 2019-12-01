شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أهالى الموصل بالعراق يؤدون صلاة الغائب على ضحايا التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء العراقية صور لأهالى الموصل بـ العراق وهم يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الاحتجاجات التى تعصف بالبلاد فى أزمة غير مسبوقة تشهدها منذ شهرين.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات لأكثر من 420 شخصا في بغداد وجنوب العراق منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين، وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم.

وشكل المجلس القضاء الأعلى العراقى بتشكيل هيئة تحقيق من 3 نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين.

وكان قدم رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدى استقالته الجمعة الماضية، وقال فى كلمة له باجتماع مجلس الوزراء ، إن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع فى إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة مخصصة لموضوع استقالة رئيس الوزراء.

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الموصل



الموصل تؤدي صلاة الغائب لشهداء التظاهرات

كانت قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم، وذلك بعد ان ارتفع عدد القتلى لأكثر من 420 شخصا في بغداد وجنوب العراق منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين، الأمر نفسه الذى دفع المجلس القضاء الأعلى العراقى بتشكيل هيئة تحقيق من 3 نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين.



الموصل