شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطنى الإماراتى الـ48.. تعرف على رسالة حاكم دبى لأبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الأحد، بالذكرى الـ48 لليوم الوطنى الإماراتى، التى تحل ذكراها غدًا الاثنين، حيث وجه رسالة لأبناء الوطن، قال فيها "فى ذكرى يومنا الوطنى الـ48.. نستذكر المؤسسين.. نشحذ همم العاملين.. نراجع خططنا.. نرسم مستقبلنا.. نرسخ وحدتنا.. نعاهد شعبنا على أن كل عام اتحادى سيكون أفضل من سابقه.. وكل جيل اتحادى سيرفع رأس من قبله.. وكل ذرة من تراب الوطن - كل الوطن - ستبقى جزءًا من هذا الاتحاد وفداءً لهذا الاتحاد".

يأتى هذا فيما يقام الاحتفال الرسمى باليوم الوطنى الــ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا الاثنين، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، فى استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، تحت شعار "إرث الأولين"، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإمارتية.



الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحتفل بذكرى اليوم الوطنى الإماراتى

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وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال استكمال جميع الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الأضخم فى تاريخه وتحتفل الإمارات بالثانى من ديسمبر هذا العام، ذكرى قيام دولة الاتحاد، وهى تواصل مسيرتها الاستثنائية نحو المستقبل بإنجازات غير مسبوقة فى "عام التسامح" 2019، عانقت من خلالها النجوم ورفعت سقف الطموحات وعانقت الإمارات فى عام 2019 الفضاء، وعززت حضور المرأة برلمانياً مناصفة مع الرجل، كما واصلت نسقها التصاعدى فى تقارير التنافسية العالمية.

وأطلقت، خلال الاجتماعات السنوية للحكومة، 4 استراتيجيات وطنية فى مجالات القوة الناعمة والثورة الصناعية الرابعة والتعليم العالى والأمن المائي، واعتمدت الميزانية الاتحادية 2020 بإجمالى 61.354 مليار درهم ومن دون عجز التى تُعد الكبرى منذ تأسيس الدولة.