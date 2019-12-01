شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الطريقة العلمية والصحية لغسل اسنانك؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 هناك من الامور الخاطئة والشائعة بيننا والتى لم نكن نعرف ما هو حقيقتها وماهو مدى اقترابها من الصواب خاصة اذا كان الامر متعلق بالنظافة الشخصية والاهتمام باحد اهم النعم التى انعم الله علينا بها وهى الاسنان فقد قام موقع مجلة إينا الطبي والمختص بالشئون العلاجية بنشر فيديو خاص كان بمثابة الصدم لدى الكثيرون خاصة وانه يوضح كيف يتم غسل الاسنان بطريقة صحيحة مما يظهر أن الطريقة التى كان يتم استخدام فرشة الاسنان منذ سنوات لدى الملايين هى خاطئة حيث يظهر الفيديو الطريقة العلمية والطبية الصحيحة والتى تسمى Modified Bass technique وهى عبارة الامساك بفرشة تنظيف الاسنان بشكل محدد نحو اللثة وليس الاسنان وتمريرها بشكل.

Advertisements دائرى ومتكرر لازالة الالجير الذى يتركم حول اللثة ثم النزول بالفرشاة نحو الاسنان بشكل راسى لكى يتم تنظيفها من بقايا الاطعمة والملصقات وايضا للتخلص من الصبغات التى تكسو الاسنان نظرا لبعض المشروبات والطعام ثم يتم تكرار ذلك الامر سوا بتنظيف اللثة ثم تنظيف الاسنان بالفك العلوى والفك السفلى

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