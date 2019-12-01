شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: زيت جوز الهند لأسنان ناصعة البياض! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يعد زيت جوز الهند مفتاح التمتع بأسنان ناصعة البياض؛ حيث أنه يقتل البكتيريا الموجودة في الفم ويحارب رائحة الفم الكريهة، حسب ما أفادت مجلة "إيلي" الألمانية.

Advertisements وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت جوز الهند يغلّف الأسنان بطبقة حماية تمنع توغل البكتيريا والجراثيم، مما يحول دون الإصابة بالتهاب اللثة أو تغيّر لون الأسنان. وعن كيفية استعمال زيت جوز الهند، أوضحت "إيلي" أنه يتم شطف الأسنان بملعقة من زيت جوز الهند يومياً، وتركه في الفم لمدة 15 دقيقة مع مراعاة تمريره بين الأسنان في تلك الأثناء، ثم إخراجه من الفم.

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