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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: المكسرات النيئة الأكثر فائدة للقلب على الاطلاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ترفع المكسرات مستوى الكولسترول الجيد في الدم (HDL) وتخفف الالتهاب وتفيد القلب. فالمكسرات تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية وبعض الألياف والبروتينات الصحية، مما يجعلها مفيدة للجسم شرط تناولها بكميات معتدلة ومن دون أي إفراط.
تجدر الإشارة إلى أن المكسرات النيئة غير المحمصة وغير المملحة هي الأكثر فائدة على الإطلاق. صحيح أن طعمها قد لا يكون لذيذاً مثل المكسرات المملحة، لكن الشخص يستطيع الاعتياد على مذاقها مع مرور الوقت.
وفي حال الإصرار على تناول المكسرات المحمصة، يمكن تحميصها لمدة 9 دقائق في فرن محمى للدرجة 350 درجة. بهذه الطريقة، يمكن التأكد من عدم إضافة أية دهون سيئة أو مواد كيميائية مؤذية.
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