شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: صعوبات النوم تعود لأسباب عضوية أو نفسية! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ترجع صعوبات النوم الى اسباب عضوية أو نفسية حسب ما أفادت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي والأمراض النفسجسدية وعلم الأعصاب.

Advertisements وأوضحت الجمعية أن صعوبات النوم قد ترجع إلى اضطرابات الغدة الدرقية أو إلى الاكتئاب أو الخوف والتوتر النفسي، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار صعوبات النوم لمدة تزيد على ثلاثة إلى أربعة أسابيع لاستيضاح سببها على نحو دقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: صعوبات النوم تعود لأسباب عضوية أو نفسية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.