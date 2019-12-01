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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: صعوبات النوم تعود لأسباب عضوية أو نفسية! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ترجع صعوبات النوم الى اسباب عضوية أو نفسية حسب ما أفادت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي والأمراض النفسجسدية وعلم الأعصاب.
وأوضحت الجمعية أن صعوبات النوم قد ترجع إلى اضطرابات الغدة الدرقية أو إلى الاكتئاب أو الخوف والتوتر النفسي، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار صعوبات النوم لمدة تزيد على ثلاثة إلى أربعة أسابيع لاستيضاح سببها على نحو دقيق.
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