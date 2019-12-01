إجازة «اليوم الوطني» تمدد عروض التخفيضات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

مددت مواقع ومتاجر إلكترونية وتقليدية عروض التخفيضات، بهدف الاستفادة من أيام إجازات «اليوم الوطني» وزخم «الجمع البيضاء والصفراء والسوداء» التي تتزامن مع بدء صرف الرواتب في القطاعين العام والخاص، مع استهداف العائلات بشكل أساسي، لا سيما الراغبة في تأمين احتياجاتها الضرورية من السلع والمنتجات الاستهلاكية واليومية.

ورفعت متاجر إلكترونية ومنصات رقمية تابعة لعلامات ومتاجر وشركات، لافتات بقاء التخفيضات حتى 3 ديسمبر/‏‏كانون الأول الجاري، للاستفادة من خروج المقيمين والزوار للتنزه، لاسيما في المولات الكبرى أو الشراء عبر الإنترنت للمقيمين الذين يفضلون البقاء في منازلهم.

ورفع موقع «أمازون الإمارات» شعار: «نشكركم للمشاركة ولازالت العروض سارية حتى نفاد الكمية، فيما كان موعد انتهاء فعالية «الجمعة البيضاء» يوم 29 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني، والتي ابتكرها موقع «سوق دوت كوم» عام 2014، وذلك بهدف الاستفادة من زخم المبيعات خلال فترة الإجازات الحالية.

ومددت شركة «نون» المنصة الرقمية للتجارة الإلكترونية، موعد انتهاء عروض تخفيضات «الجمعة الصفراء» التي انطلقت في 24 نوفمبر وأبقتها مفتوحة حتى منتصف الليلة الماضية بتخفيضات تصل إلى 80%. كما أعلن موقع «جولي شيك»، استمرار فعالية «جمعة جولي شيك» حتى انتهاء شهر نوفمبر في سابقة لمنصة تسوق إلكترونية.

وأعلن موقع «علي إكسبرس» عن تخفيضات و عروض «الجمعة البيضاء» حتى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019. ودخلت على خط تخفيضات «الجمعة» العديد من منصات المتاجر التقليدية ومنصات بيع «الكوبونات» وغيرها من متاجر الخدمات شعار التخفيضات، بهدف استغلال المناسبة.

وفي السياق نفسه، بدأت العديد من المتاجر الاستعداد لتخفيضات «سايبر موندي» الذي يوافق 2 من ديسمبر الجاري، والذي بات يحظى بشهرة كبيرة كأكبر يوم في السنة لتسوق الإلكترونيات الاستهلاكية عبر الإنترنت.

وكشفت علامات تجارية عن طرح تخفيضات تزامناً مع تخفيضات الجمعة من بينها علامات «هونر» المتخصصة في مجال الهواتف الذكية، وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، كما طرحت علامات «هواوي» و«سامسونج» و«نوكيا» و«ايسر» و«إتش بي» وغيرها من العلامات التجارية، تخفيضات لمواكبة الحدث.