دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بموجب قانون مكافحة الأخبار الكاذبة: فيسبوك يصحح منشوراً في سنغافورة

أصدر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، السبت، أول إشعار لتصحيح منشور لأحد مستخدميه؛ بناءً على طلب الحكومة السنغافورية.

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ودعا فيسبوك إلى اتخاذ نهج متأنٍ في تطبيق قانون جديد لمكافحة الأخبار الكاذبة؛ لحماية حرية التعبير، نقلاً عن رويترز.

وقال الإخطار إن: "فيسبوك ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة".

وعمل فيسبوك على إدراج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص لكن أمكن لمستخدمين آخرين داخل وخارج البلد الإطلاع عليه.

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وأصدر المتحدث باسم فيسبوك بياناً بالبريد الإلكتروني، جاء نصه: "بموجب القانون السنغافوري وضع فيس بوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة؛ نظراً لأنها الأيام الأولى لسريان القانون فنحن نأمل أن تؤدي- تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير- إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه".

يذكر أن الحكومة السنغافورية طالبت يوم أمس، الجمعة، من إدارة فيسبوك أن تنشر إخطاراً لتصحيح منشور بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2019. المزيد:

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