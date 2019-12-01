شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدارس وجامعات العراق تتشح بالسواد حدادا على ضحايا الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الطلبة والطالبات بالجامعات والمدارس العراقية وقفات ومسيرات عديدة اليوم الأحد، حدادا على أرواح ضحايا الاحتجاجات.

ووفقا لموقع " روسيا اليوم " إن "جامعتي تكريت والموصل التحقتا بالجامعات في بغداد وميسان والبصرة التي نظمت وقفات حدادا على ضحايا الاحتجاجات"، لافتا إلى أن "الجامعات خرجت بمسيرات ورفعت شعارات تُطالب بمحاسبة قتلة المحتجين".

فيما نظمت "إدارات المدارس في بغداد والجنوب، وكذلك بعض المحافظات الشمالية، وقفات احتجاجية مشابهة"

يذكر أن عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق سلم كتاب استقالته رسميا إلى البرلمان العراقي أمس على خلفية تصاعد الاحتجاجات في والاحداث التي شهدتها مدينتي الناصرية وذي القار وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين .

‏ومن جانبه، وافق مجلس الوزراء العراقى على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

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فيما أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر فى قضايا أحداث التظاهرات فى ذى قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى.





وأضاف بيان للقضاء العراقي، أن "الهيئة التحقيقية فى رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".



