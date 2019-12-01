شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العراقى ينشر نص استقالة عبد المهدى بعد تقديمها لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى استقالته لمجلس النواب، وقال فى كلمة له باجتماع مجلس الوزراء ، إن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع فى إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية، ليدخل بذلك العراق منعطفا جديدا فى أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد منذ شهرين.

ونشرت وكالة السومرية نيوز، نص استقالة عبد المهدي التي قدمها الى مجلس النواب اليوم.

وجاء في نص الاستقالة الموجهة إلى رئيس البرلمان، أنه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".

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وأضاف عبد المهدي في استقالته "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف امور يومية"، داعيا البرلمان الى "اكمال اجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".