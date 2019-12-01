شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يرفض تسليم جثمان شهيد فلسطينى لعائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واستشهد مسالمة الليلة الماضية، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وقالت مصادر فى الشئون المدنية الفلسطينية، "إن الجانب الإسرائيلى رفض تسليمنا جثمان الشهيد مسالمة، وأخبرنا بأنه تم حجز الجثمان بناء على قرار وزير جيش الاحتلال".

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت، قد قرر قبل يومين احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم إعادتهم لعائلاتهم.

يذكر أن، محكمة إسرائيلية أصدرت قانونا عام 2017، باعتبار حجز جثامين الشهداء غير قانونى، ولكنها لم تصدر قرارا بإطلاق سراحهم، بل أعطت حكومتها 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين، علما بأنه حتى اليوم تم تحرير 121 جثمان شهيد من "مقابر الأرقام"، وما يزيد على 180 من "ثلاجات الاحتلال".