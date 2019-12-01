شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 24 دولة أفريقية ودولتين آسيويتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قائمة صادرة عن الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، عن ارتفاع إجمالى عدد الدول التى تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها إلى 24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى دولتين آسيويتين.

وأوضحت القائمة، أن الدول التى تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها، شملت كلًا من ساحل العاج، ومدغشقر، وجيبوتى، وأثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتوجو، والإناث من السنغال، ومالاوى، وتشاد، وسيراليون، والنيجر، وتنزانيا، وجامبيا، وغانا، وزيمبابوى، ومدغشقر، والكاميرون، والكونغو الديموقراطية وبوروندى، فضلا عن دولتين آسيوتين هما أندونيسيا وبوتان؛ وذلك بناء على طلبات من وزارتى الخارجية والصحة الكويتيتين والإدارة العامة للقوى العاملة.

وأظهرت القائمة الجديدة، التى ألغت كل القوائم التى سبقتها، إزالة دولتين من قائمة المنع التى سبقتها، وهما أريتريا وليبيريا، فى حين ظل استقبال معاملات من 8 دول هى جنوب أفريقيا، وبنين، والذكور من السنغال، والفلبين، وسيلان، والهند، وفيتنام ونيبال.

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تجدر الإشارة، إلى أن العمالة المنزلية فى الكويت، تشكل نحو ثلث إجمالى العمالة الوافدة؛ حيث بلغ عددها فى نهاية الربع الثانى من 2019 نحو 724 ألف عامل، موزعة مناصفة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة.

وتتصدر الجالية الهندية العمالة المنزلية من الذكور فى الكويت بواقع 239 ألف عامل، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 148 ألف عاملة، فى حين تتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5% من إجمالى العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21% من الإجمالى، فيما تستحوذ 4 جنسيات هى الهند، الفلبين، بنجلاديش وسريلانكا، على نحو 92.4% من إجمالى عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.2% وأدناها 0.3%.