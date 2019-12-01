القضاء العراقى يأمر بالقبض على المسئول عن الملف الأمنى فى أحداث ذى قار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، اليوم الأحد، إصدار مذكرة قبض ومنع من السفر بحق الفريق الركن جميل الشمرى المسئول عن الملف الأمنى فى أحداث ذى قار الأخيرة.
وحسب موقع روسيا اليوم، ذكر بيان للقضاء العراقى، "أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر فى قضايا أحداث التظاهرات فى ذى قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى".
وأضاف أن "الهيئة التحقيقية فى رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".
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