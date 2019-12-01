أبل تعتزم منح كل مشترٍ لهاتف “أيفون 12” سماعات AirPods هدية

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صحيفة الخليج الالكترونية
تُعد سماعات AirPods، واحدةً من أكثر الهدايا شعبية في موسم العطلات خلال هذا العام؛ إلا أن أحدث شائعة تشير إلى أن شركة أبل تعتزم منح كل مشترٍ لهاتف “أيفون 12” خلال العام المقبل واحدة مجانًا.
وبحسب تقرير موقع Digitimes التقني؛ فإن أبل تفكر بشكل جدّي في توزيع سماعة AirPods بشكل مجاني مع iPhone 12 العام المقبل، على غرار ما تقوم به بعض الشركات المنافسة التي تمنح المستخدمين سماعات مجانية مع هواتفها الذكية الراقية.
ووفق ما نقلته “اليوم السابع”؛ فعلى الرغم من أن الأداء القوي لجهاز iPhone 11 هذا العام، يشير إلى أن أبل لا تحتاج إلى أي مساعدة فيما يتعلق بتحسين المبيعات؛ لكن من المحتمل أن 5G iPhone 12 سيفتح مكانًا جديدًا عندما يتعلق الأمر بالتسعير.
كذلك ترى بعض الآراء أن أبل تنتهج هذا الطريق نظرًا لخلفية السنوات الثلاث الأخيرة من انخفاض مبيعات أيفون والتي تشير إلى أن العام المقبل قد لا يكون مثمرًا بالنسبة لشركة آبل مثل عام 2019؛ مما يجعل الهدية بالنسبة للمشترين مهمة أيضًا.
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