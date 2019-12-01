مجهولون يضرمون النار في مركبتيْن أمام منزل صاحبهما

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت فرق الدفاع المدني، في وقتٍ متأخرٍ البارحة، بلاغاً عن اندلاع حريق في مركبتيْن من نوع جيب وأخرى صغيرة بحي الأجواد- شمال شرقي محافظة جدة.

واتضح فور الوصول إلى مكان الحريق، أن المركبتين تخص أحد المواطنين اشتعلت فيهما النيران وهما متوقفتان أمام منزله؛ حيث تمت السيطرة عليهما دون وقوع أيّ إصابات سوى الأضرار المادية في المركبتين.