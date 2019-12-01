باحثون: أكواب الشاي تقي من أمراض القلب والدم والدماغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفادت أبحاث هولندية حديثة، أن تناول ما بين 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً، يجنب الأشخاص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.



وأوصى مجلس الصحة في هولندا، وهو هيئة علمية مستقلة، الأشخاص بتناول الشاي كأحد المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة، بحسب ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني ونقلته وكالة الأناضول.

وقال "إيرت شوتين"، المتحدث باسم مجلس الصحة في هولندا: "لاحظنا من خلال الكتابات العلمية في العشر سنوات الماضية، أن هناك دلائل واضحة على أن الشاي مشروب جيد للصحة".

وأضاف أن تناول من 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأسود في اليوم الواحد، يخفض مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومرض السكري، كما أنه يخفض ضغط الدم المرتفع.

Advertisements

كما أكد "تيم بوند"، من مجلس الصحة في هولندا أنه بالإضافة للفوائد السابقة، فإن تناول من 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميا تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكانت دراسة فرنسية أثبتت أن شرب الشاي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجعل الأشخاص يتمتعون بحياة صحية أفضل.

وقال معدو الدراسة: "لو لديكم الاختيار بين شرب الشاي أو القهوة، فاشربوا الشاي، إذ أنه مهم لحياتنا، لأنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص العاديين.. لذا نوصي بشرب الشاي بدلا من القهوة وحتى بدلا من أي شيء آخر".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.