ماذا تعني التغيّرات الطارئة على الأظافر ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت الجمعية الألمانية للعناية بالبشرة وعلاج الحساسية إن التغيّرات الطارئة على الأظافر لا ترجع بالضرورة إلى العناية الخاطئة أو غير الكافية، وإنما قد تشير إلى الإصابة ببعض الأمراض أيضاً.

Advertisements وأوضحت الجمعية أن تلوّن الأظافر باللون الأصفر أو الأبيض أو زيادة سُمك الأظافر قد يرجع إلى الإصابة بفطريات الأظافر، أما تقصّفها فقد يشير إلى الإصابة بأحد أمراض الغدة الدرقية. لذا ينبغي استشارة الطبيب لاستيضاح سبب هذه التغيّرات.

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