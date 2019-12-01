أعراض سوف تصيبك بعد الإقلاع عن التدخين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتقد البعض أن أصعب مرحلة في الإقلاع عن التدخين هي القدرة على الإقلاع منه فقط، في الواقع هناك ما ينتظر الجسم بعد تنفيذ هذه الخطوة، حيث تحتاج لعدة أشهر إضافية ليتخلص جسمك من السموم، وتظهر عليك عدة أعراض جانبية قد تتحول لمرضية في بعض الأوقات، وإليك أهم ثمانية أعراض عليك ألا تقلق إن واجهتك:



- تغير صوتك: ستشعر في البداية بحشرجة في حلقك، لكنك لاحقاً ستقول وداعاً لصوت المدخن الخشن والذي تصاحبه بحة مزعجة.

- السعال والكحة: هذا غالباً لأن الرئة بدأت تلفظ السموم التي استنشقتها عبر فترة طويلة، وهي الآن تعيد تنظيف نفسها بهذه الطريقة.

- بروز عظمات العين: ستتفاجأ بمظهرك، حيث إن التدخين يتسبب في انحباس الأكسجين وعدم انتظام وصوله للدم، سترى بعينك أنه وبعد بضعة أيام ستعود مقلتا عينيك للاستدارة، مما يبرز عظمات الجفون من جديد نتيجة أن الانتفاخ بعينيك قد خف.

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- تخدير في اليد: ستشعر بشيء من الخدران في يدك اليمنى أو اليسرى التي اعتدت أن تمسك بها السيجارة، وذلك لأن النشاط العضلي الذي كنت تقوم به قد قلّ، فلا تقلق وقم بتحفيزها من خلال ممارسة رياضة الملاكمة على سبيل المثال.

- الصداع: ستشعر بالصداع في كثير من الأوقات؛ لأن هذه هي الأعراض الانسحابية للتخلص من النيكوتين، عندما تشعر بذلك قم بشرب كوب من البرتقال، سيخف الصداع كثيراً.

- الأرق: ستعاني من الأرق في البداية، وذلك نتيجة أن عاداتك اختلفت، ولكن هذه المسألة ستتغير بعد 21 يوماً من ترك التدخين فلا تقلق وابق ثابتاً على موقفك، وحاول أن تتناول حليباً دافئاً قبل النوم مع قطرات من ماء الزهر.

- الإمساك: سوف تصاب بالإمساك، وذلك لأن نظامك الغذائي اختلف مع قطع التدخين، خاصة إذا كنت من أولئك الذين يدخنون أثناء قضاء الحاجة، بإمكانك استغلال الفرصة وتناول السلطات، وتحديداً التي تحتوي الطماطم، فهي ستساعدك على التخلص من أعراض ترك التدخين بشكل أسرع.

- زيادة الوزن: نتيجة الرغبة الدائمة في الأكل، وتحديداً الحلويات، سوف يزيد وزنك نسيبياً، حاول أن تنتبه لهذه المسألة ولا تقطع الفواكه من منزلك، فهذه الحالة تصيبك نتيجة انخفاض السكر في الدم بعد ترك التدخين، وعليك أن تكون متيقظاً لها.