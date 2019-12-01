لن تصدق.. أسلوب تحديد الجمال والقبح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن كنتم ترغبون في معرفة ما إذا كنت جذاباً ووسيماً لم لا، تم اكتشاف طريقة سهلة لتحديد ذلك، وهي عبر "اختبار الإصبع".



وأشار بعض الخبراء إلى أن تحديد الجاذبية يمكن الوصول اليها من خلال طريقة سهلة، وهي وضع إصبعك "الشاهد" ملامساً لذقنك، وإذا لامس أيضاً شفتيك وأنفك، فأنت جذاب رسمياً، وفقا للاختبار.

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وأطلق على هذا الاختبار اسم "أسلوب تحديد الجمال والقبح"، وأصبحت هذه الطريقة منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذا أخفقت في "الاختبار"، لا ينبغي أن تشعر بخيبة أمل، إذ يقول الخبراء انه ليس دليلاً كاملاً، على الرغم من أنهم يعترفون أن فيه الكثير من الصواب.

واشارت صحيفة "ميل أون لاين" نقلاً عن الدكتور مارك هولمز إلى أن هذا الاختبار يركز على شكل العظام وتماثل الوجه، وهو معروف منذ فترة واسمه اختبار "خط إي – ريكيت".