شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالبحرين غائم بالإمارات وأمطار رعدية تضرب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، ليكون غائم جزئياً فى الإمارات ومعتدل فى البحرين بالإضافة إلى أمطار رعدية فى السعودية.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس في البحرين اليوم سيكون معتدلا مع بعض السحب أحياناً وضباب خفيف في بعض المناطق وتصل درجة الحرارة : العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم وعلى مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ,كما يتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية, في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق المملكة .

Advertisements

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام وغائم أحيانا خاصة شمالا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.وتصل درجات الحرارة فى أبو ظبي 27 19 ودبى 28 20.

الإمارات

الكويت

نهارًا تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، وليلا مائل للبروده و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة وتصل الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية.