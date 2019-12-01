تعرف على الدور الحقيقي للماء الساخن في عملية التخسيس!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحتار الكثيرين أثناء الريجيم في اهمية تناول الماء الساخن و هل بالفعل يعتبر الماء الساخن كنز مهم في عملية التخسيس ام انه ضار بالصحة و ليس له تأثير يذكر اثناء الريجيم ؟.



و بعد ان تعرفنا على الدور الحقيقي للماء الساخن في اثناء الريجيم , اليكم الطريقة الافضل لاستخدام الماء الساخن في اثناء الريجيم بحيث تحققي منه النتيجة الافضل.

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* يجب ان تبدأ يومك عزيزي القارئ بتناول كوب من الماء الساخن , بشرط لا تقل درجة حرارته عن 50 درجة مئوية و اذا اردت التأكد من درجة الحرارة ضع الماء لحظات في الميكرويف .

قبل كل وجبه بنصف ساعه يجب تناول كوب من الماء الدافئ ايضا .

في حالة ان حدث اي ملل من تناول الماء الساخن بهذا الشكل يفضل وضع بضع قطرات من الليمون اوالزنجبيل او الشاي او اي شئ يغير من طعم الماء و بالطبع بدون اضافة سكر نهائي .