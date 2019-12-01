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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: التمييز الجنسي يهدد المرأة بالاكتئاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ذكرت دراسة بريطانية أن الشابات اللائي يتعرضن لتجارب التمييز الجنسي، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.
ووفقًا لصحيفة "ذا إندبندنت" فإن الدراسة التي أجراها باحثون بصندوق الشابات بجامعة لندن، أشارت إلى أن الفئة العمرية ما بين ١٦ و٣٠ عاماً، هي الأكثر عرضة لتجربة التمييز الجنسي، وذلك في المدرسة، وفي مكان العمل، وفي وسائل النقل العام، وفي سيارات الأجرة.
ولفتت نتائج الدراسة إلى وجود صلة واضحة بين التمييز الجنسي والصحة العقلية للشابات، وأن افتقار الشابات إلى الثقة هو في الواقع أزمة في الصحة العقلية ناجمة عن مجتمع متحيز جنسياً.
وحددت الدراسة التي شملت ٢٩٩٥ سيدة أعمارهن بين ١٦ و٩٣ عاما، التمييز الجنسي بأنه شعور بعدم الأمان، أو تجنب السيدات أماكن معينة، أو الشعور بالإهانة أو التهديد، أو الاعتداء البدني كنتيجة للجنس، وقالت نحو ٨٢٪ ممن كافحن ضد التمييز الجنسي إنهن كن ضحايا لمضايقات الشوارع.
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