دراسة: التمرين بأقصى جهد يقلل خطر الإصابة بأمراض المخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة كندية أن التمرين بأقصى جهد ممكن للجسم يقلل خطر الإصابة بأمراض المخ، خصوصاً بين كبار السن.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "ماكماستر" الكندية أن الأوان لم يفت بعد للمواظبة على التمرينات الرياضية القادرة على حماية ذاكرتنا.

وذكرت الدراسة أن عدد كبار السن فاق للمرة الأولى في تاريخ البشرية عدد الشباب، ما خلق تحديات صحية فريدة من نوعها خصوصاً الخرف.

ونصحت بضرورة عدم الاستسلام للخمول البدني، الذي يسهم في خطر الإصابة بالخرف بقدر الخطر الذي تشكله الحالات الوراثية.

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وأخضعت الدراسة 1600 من كبار السن لبرنامج رياضي وخلال 12 أسبوعاً فقط تحسَّنت ذكرياتهم، لكن هذا حدث فقط لأولئك الذين التزموا بتمرينات عالية الكثافة، ما يثبت أن الفوائد التي عادت على ذاكرتهم مرتبطة مباشرة بتحسنهم في اللياقة البدنية.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ 25% من الذين خضعوا لهذا البرنامج كان لديهم عامل خطر وراثي للخرف، لكن الغالبية 75% لم يكن لديهم هذه المخاطر وتمَّت متابعة جميع الحالات لمدة 5 سنوات.

وأسفرت النتائج عن أنَّ 21% ممن يعانون من مخاطر وراثية أصيبوا بالخرف ولم يكن للنشاط البدني أي تأثير على هذه المجموعة.

وعلى النقيض من ذلك بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم خطر وراثي، فالنشيطون منهم كانت لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بالخرف من أولئك الذين كانوا غير نشطين.

وأظهرت النتائج أنَّ غير النشيطين كانوا عرضة لخطر مماثل لأولئك الذين لديهم استعداد وراثي للخرف.