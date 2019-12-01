- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. "فيسبوك" قدمت مكافأة لشاب عراقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أفاد مركز الإعلام الرقمي في العراق، السبت، بأن شركة "فيسبوك" قدمت مكافأة للشاب العراقي مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في "الموقع الأزرق".
ونقل المركز في بيان عن شكير قوله "إن الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بتخطي اختبار الأمان دون معرفة المعلومات المطلوبة للدخول لحساب الضحية".
وأشار المركز إلى أن "العراقي مؤمل أحمد سبق أن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة، نتيجة كشفه عدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وأنستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. "فيسبوك" قدمت مكافأة لشاب عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.