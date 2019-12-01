لهذا السبب.. "فيسبوك" قدمت مكافأة لشاب عراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفاد مركز الإعلام الرقمي في العراق، السبت، بأن شركة "فيسبوك" قدمت مكافأة للشاب العراقي مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في "الموقع الأزرق".

Advertisements

ونقل المركز في بيان عن شكير قوله "إن الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بتخطي اختبار الأمان دون معرفة المعلومات المطلوبة للدخول لحساب الضحية".

وأشار المركز إلى أن "العراقي مؤمل أحمد سبق أن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة، نتيجة كشفه عدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وأنستجرام".