هل البيتزا تساعد على خسارة الوزن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المعروف أن الحمية الغذائية تختلف بحسب حالة الشخص وحاجته إلى خسارة الوزن، ولكن هناك أنواعاً من الرجيم لم نتوقّع أنّها موجودة، فهل سمعت يوماً برجيم البيتزا؟



قامت شابّة أمريكيّة بإختبار نظريّتها الجديدة وهي تقضي بالإلتزام بحمية غذائيّة تتكل فقط على تناول شطائر البيتزا، وبالفعل توقفت "شارلوت باليرمينو" البالغة من العمر 28 سنة عن تناول السكريّات والكحول وإتبعت حمية غذائيّة تقوم على تناول البيتزا فقط.

Advertisements

في البداية، وبالأخص في اليومين الأول والثاني، شعرت شارلوت بأنّها تعاني من الإنتفاخ، وهذا طبيعي بسبب دسامة البيتزا والعجين، ولكنّها بعد تلك الفترة بدأت تشعر بالتحسّن وتأقلمت مع الرجيم.

بعد مرور أسبوعٍ على الإلتزام بحمية البيتزا هذه، قرّرت شارلوت أن تقيس وزنها، فتبيّن أنها خسرت كيلوغرامين، ولكنّ عندما سؤلت عن مدى فعاليّة هذه الحمية لم تكن ردّت فعلها إيجابيّة.

قالت شارلوت انها لا تنصح أحداً بإتباعها وذلك لأن الجسم سيخسر دهونا ولكن ذلك لن يدوم لفترة طويلة ففي غضون أسابيع قليلة يعود الجسم إلى الوزن الطبيعي فضلاً عن أنّ البيتزا من المأكولات المليئة بالدسم والتي لا تناسب الصحة.