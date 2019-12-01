هكذا تفرق بين العطر الأصلي والمقلَد!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يُطرح الكثير من الأسئلة حول كيفية التفريق بين العطر الأصلي والآخر التقليد. كما نعلم، هناك الكثير من العطورالمبتكرة التي تباع في السوق، والتي نشتريها بنفس الأسعار من دون الانتباه الى الملاحظات الصغيرة التي تساعدنا في التفريق بين الصناعة الأصلية أو التقليد، وفي حال كان الثمن منخفض، فإنها بلا شك الزجاجة التقليد.



ويمكن لعوامل كثيرة أن تساعدنا قبل شراء العطر، لنتمكن من التفريق بينهما ولشراء العطر الأصلي بكل سهولة، وهي:

- التعبئة والتغليف: من أفضل الطرق التي تساعد على التمييز، ففي بعض الأحيان قد نرى الأخطاء الاملائية ترافق اسم العطر، فلو كانت الأصلية لن تخطئ الشركة المصنعة العطر من الكتابة، وهذه أولى النقاط.

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كما لا بد من التأكد من التغليف المرتب والجيد الذي يلف العطر.

- الزجاجات: عليك دائما رؤية بلد المنشأ في الملصقات البلاستيكية تحت الزجاجات (على سبيل المثال: صنع في فرنسا، صنع في الولايات المتحدة).

فالعطور الوهمية لا تضع بلد المنشأ في بعض الأحيان، ويكون العطر الأصلي عادة مصنوع من زجاجات ذات جودة عالية، من خلال سطح أملس وناعم، بينما زجاجات العطور الوهمية تكون خشنة بعض الشيء، واسم العلامة التجارية المطبوع على الزجاجة عادة يكون منقوش ولا يمكن محوه بسهولة.

- المحتوى: للتمييز من خلال المحتوى تقول لك الدراسات: قم بخض الزجاجة العطرية، ففي حال ظهرت الفقاعات وبقيت لمدة تتراوح بين ال 10 وال 15 ثانية ثم اختفت، إذا هذا العطر أصلي، وفي حال اختفت الفقاعات مباشرة بعد عملية الخضَ، فالعطر مقلد. كما يجب أن يكون لونه متناسق.

- الرائحة: العطر الأصلي يجب أن يبقى على الأقل من 2-3 ساعات أو أكثر على الملابس، وكل عطر لا يدوم لأكثر من ساعة فهو التقليد، العطر الأصلي يجب أن يبقى لأكثر من 24 ساعة عندما يرش على الورق (EDP)، في حين أن العطر المقلد لن يدوم حتى لساعات قليلة.