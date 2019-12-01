لمعجون الأسنان استعمالات عديدة ومتنوّعة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

معجون الأسنان أساسي في تنظيف الأسنان واللسان وحتّى اللثة، ومن أجل الحصول على أنفاس جميلة وأسنان بيضاء. ولكن إن كنتِ تظنّين أنّ هذه هي فقط استعمالات معجون الأسنان فأنتِ مخطئة.



لمعجون الأسنان استعمالات عديدة ومتنوّعة، أهم ما فيها أنّها بكلفة بسيطة ويمكن تطبيقها بسهولة في المنزل، وفي ما يلي أبرزها:

1. تنظيف بقع السجاد: افركي البقع على السجاد بمعجون الأسنان والفرشاة حتى تختفي. اشطفي بالماء، وستختفي البقع.

2. إزالة الخدوش من على شاشات الهاتف الخليوي: افركي بلطف شاشة التلفون بمعجون الأسنان، ينصح باستخدام قطعة قماش أو قطن، وستلاحظن نظافتها وبريقها.

3. نزع بقع التلوين عن الجدار: افركي بلطف بقع التلوين بواسطة قطعة قماش مبلّلة وأضيفي إليها معجون الأسنان.

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4. إزالة البقع عن الأرضية: افركي البقع السوداء، بواسطة قطعة قماش عليها معجون أسنان حتى إزالة البقع والتخلّص منها.

5. تلميع الفضة والنحاس الأصفر: ضعي معجون أسنان على فرشاة ناعمة وافركي بها الفضة والنحاس، ومن ثم اشطفيها بالماء.

6. تبييض حذاء الرياضة: افركي بواسطة معجون الأسنان حذاء الرياضة ومن ثم امسحيه بقطعة قماش مبلّلة، فيستعيد نظافته.

7. تلميع أحواض الحمام: افركي الحوض بمعجون الأسنان لجعله برّاقًا.

8. تهدئة لدغة الحشرات: ضعي قليلاً من معجون الأسنان على لدغة البعوض أو النمل، وستتخلّصين من الحكّة.

9. ترطيب الحروق: ضعي قليلاً من معجون الأسنان على الحروق، وستتخلّصين من أوجاعها وسترطب الجلد.

10. إزالة الرائحة الكريهة عن اليدين: إغسلي يديك بواسطة معجون الأسنان لإزالة رائحة البصل والسمك والثوم.