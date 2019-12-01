هونور تطلق ساعة ذكية ببطارية تدوم 14 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هونور ساعتها الذكية MagicWatch 2 الجديدة بسعر يبلغ 155 دولارا أمريكيا للموديل بقُطر 42 ملم و170 دولارا أمريكيا للموديل بقُطر 46 ملم.



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وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية MagicWatch 2 الجديدة تأتي مزودة ببطارية سعة 455 مللي أمبير/ساعة، والتي تمتاز بمدة تشغيل تصل إلى 14 يوما، وذلك في النسخة الكبيرة بقطر 46 ملم، في حين تتقلص هذه المدة إلى 7 أيام في النسخة الأصغر بقطر 42 ملم.

وتم تجهيز الساعة بشاشة OLED، كما أنها تدعم تقنية Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية اتصالات المجال القريب NFC والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS ومستشعر للتسارع ومقياس لمعدل ضربات القلب.

وينبض بداخل الساعة المعالج Kirin A1، مع ذاكرة داخلية تبلغ 4 جيجابايت، مع إتاحة 2 جيجابايت كذاكرة للموسيقى لتخزين ما يصل إلى 500 أغنية. وتعتمد الساعة على نظام تشغيل خاص بشركة هواوي.