هواوي تنافس الشركات الأمريكية في البرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خدمتها الخاصة بالتخزين السحابي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في البرازيل في إطار خطط توسيع نشاطها في هذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، والتي تنافس من خلاله شركات أمريكية مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل.



وخلال عرض تقديمي في ساوباولو، سلط تشين دان المدير التنفيذي لـ"هواوي كلاود البرازيل" الضوء على مزايا هذه الخدمة للعملاء والشركاء.

وقال تشين: "لدينا التكنولوجيا والخبرة والأمن والدعم حتى يتمكن عملاؤنا من تحويل أنشطة أعمالهم وتوسيعها. نحن هناك لتزويدهم بالحلول".

ومن جانبه، ذكر إريك شانتز مدير تطوير الأعمال بالشركة أن هواوي كلاود من المقرر أن تدخل المنافسة في البرازيل، التي تعد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مع شركات أمريكية تقدم خدمات مماثلة مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل.

وأوضح أن القدرة التكنولوجية لهذه الشركة الآسيوية العملاقة سمحت لها بتطوير خدماتها السحابية في 11 منطقة حول العالم، بما في ذلك المكسيك وشيلي والآن البرازيل.

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وقال شانتز: "لقد قمنا بتأسيس مراكز لنا في البرازيل، وفي أمريكا اللاتينية بوجه عام، لتقديم خدماتها لجميع الشركات التي تسير نحو التحول الرقمي".

وذكر أن السمة المميزة لهواوي كلاود هي القدرة على الوصول بأنظمة التخزين الشخصية إلى الدرجة المثلى من خلال البنية متعددة المستويات، والسحب الهجينة، والدعم التقني المحلي الذي يستفيد من التجارب العالمية.

ولفت شانتز إلى أن "الحوسبة السحابية تعد عاملا أساسيا في دفع التحول الرقمي للشركات".

وأضاف "لهذا السبب نحن نعقد العزم على نشر مفهوم هواوي كلاود كمنصة مبتكرة يمكنها، نتيجة لذلك، المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد".

وأشارت الشركة في بيان إلى أن "الفائدة المهمة الأخرى لهواوي كلاود ذات صلة بالعمل في البرازيل على تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، والتي تتمثل خصائصها الرئيسية في سرعتها الفائقة وقدرتها العالية على الربط الشبكي".

وذكرت شركة هواوي أن السحابة قادرة على تخزين كميات هائلة من البيانات الكبيرة، ومع إضافة الجيل الخامس تصبح مثالية للتطبيقات اللوجستية والطب عن بعد والمنازل الذكية والواقع المعزز أو الافتراضي.

كما عرضت الشركة شبكة شركاء هواوي كلاود، التي أصبح لها 291 شريكا في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك 80 شريكا في البرازيل.