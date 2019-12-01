شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال التركى تنشئ نقاطا عسكرية جديدة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمواصلة قوات الاحتلال التركى إنشاء نقاط عسكرية جديدة وتعزيز مواقعه التى أقامها سابقا بقوات مسلحة شمال شرق سوريا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكرت وكالة "سانا"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر أهلية، أن قوات الاحتلال التركى والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معه، نقلت بواسطة سيارات غرفا مسبقة الصنع من قرية السفح ومحيطها إلى قرى عنيق الهوى وخربة جمو والمحمودية التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالى الغربي.

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من جانبها، قالت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" السورية إن قوات الاحتلال التركى "تنشئ نقطة عسكرية جديدة لها فى قرية تل عطاش بريف رأس العين" فى المحافظة ذاتها.

والجمعة الماضي، أدخل قوات الاحتلال التركى، حسب "سانا"، شاحنات تحمل مواد بناء عبر قرية السكرية الحدودية متجهة جنوبا نحو قرى الداوودية وتل محمد وعنيق الهوى والمحمودية ليتبع ذلك دخول رتل عسكرى للقوات التركية أيضا، يضم 13 آلية من أراضى تركيا إلى مدينة رأس العين عبر قرية السكرية، لتعزيز النقاط العسكرية التى أنشأها الجيش بريف المدينة.

ومنذ إطلاقها، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التى تعتبرها إرهابية، بسطت تركيا السيطرة على منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود بين البلدين.