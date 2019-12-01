شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تقدم الأدوية المضادة لمرض الليشمانيا إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت منظمة الصحة العالمية اليوم بالتعاون مع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا الأدوية المضادة لداء الليشمانيا المنتشر فى ليبيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم : إنها زودت ليبيا بالأدوية المضادة لمرض الليشمانيا الجلدى بالتعاون مع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا أكثر من 4 آلاف أمبولة لعلاج الليشمانيا بما يكفى لعلاج المرضى المحالين حتى نهاية عام 2019”م.



وأفادت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن هناك ما بين 700 ألف إلى مليون حالة جديدة و20 ألف إلى 30 ألف حالة وفاة سنويًا.