شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شاحنة عسكرية أمريكية تدخل من العراق إلى الحسكة شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون السورى أمس السبت عن دخول 20 شاحنة أمريكية عبر الحدود العراقية السورية إلى داخل الأراضى السورية.

ونشرت قناة "السورية" على حسابها فى "فيس بوك" خبرا يفيد بـ "دخول 20 شاحنة تتبع لقوات الاحتلال الأمريكية من العراق إلى محافظة الحسكة محملة بمساعدات لوجستية".

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وأعادت 60 آلية عسكرية وعربات وشاحنات تابعة للقوات الأمريكية تموضعها، قبل أيام، فى منطقة رميلان قريبا من حقول النفط بعد سحبها من غالبية مواقعها فى الريف الشمالى لمحافظة الرقة والريف الغربى لمحافظة الحسكة.

كما عبر مدينة الحسكة، فى الأيام القليلة الماضية، رتل مؤلف من نحو 20 آلية من عربات عسكرية وحاملات سيارات رباعية الدفع وشاحنات وقود، تابع للقوات الأمريكية، واتجه جنوبا على طريق الشدادي- دير الزور.

وقام الجيش الأمريكى قبل بداية عملية "نبع السلام" العسكرية للجيش التركى فى شمال سوريا، بسحب وإعادة قواته ومعداته أكثر من مرة، حيث عادت هذه القوات إلى التمركز فى عدد من القواعد التى تم الانسحاب منها، ومنها قاعدة "قسرك" بريف الحسكة و"صرين" بريف حلب و"الجلبية" بريف الرقة.