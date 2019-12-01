شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة إماراتية في «مؤتمر السلام» في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الدكتور عبيد الحيري الكتبي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية في مؤتمر «القمة القارية للسلام والأمن في إفريقيا» المنعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في جمهورية النيجر. وتم خلال المؤتمر الذي افتتحه إسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، إطلاق شعار: «بناء إفريقيا سلمية ومتحدة ومزدهرة، قائمة على القيم العالمية والسلام، والمصالحة والاستقلال والازدهار المشترك».

وقال محمدو، في كلمة له، إن الهدف الرئيسي للقمة هو ترقية مشروع من أجل إفريقيا مزدهرة، بهدف المساهمة بقوة في دعم جهود القادة الأفارقة، من أجل السلام والأمن، وتحقيق مبادئ الاتحاد الإفريقي.(وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة إماراتية في «مؤتمر السلام» في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.