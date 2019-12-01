شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفى بإنجازات تعانق النجوم تزامنا مع اليوم الوطنى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة يقام الاحتفال الرسمى باليوم الوطنى الــ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الإثنين، فى استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، تحت شعار "إرث الأولين"، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإمارتية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال استكمال جميع الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الأضخم فى تاريخه وتحتفل الإمارات بالثانى من ديسمبر هذا العام، ذكرى قيام دولة الاتحاد، وهى تواصل مسيرتها الاستثنائية نحو المستقبل بإنجازات غير مسبوقة فى "عام التسامح" 2019، عانقت من خلالها النجوم ورفعت سقف الطموحات وعانقت الإمارات فى عام 2019 الفضاء، وعززت حضور المرأة برلمانياً مناصفة مع الرجل، كما واصلت نسقها التصاعدى فى تقارير التنافسية العالمية.

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وأطلقت، خلال الاجتماعات السنوية للحكومة، 4 استراتيجيات وطنية فى مجالات القوة الناعمة والثورة الصناعية الرابعة والتعليم العالى والأمن المائي، واعتمدت الميزانية الاتحادية 2020 بإجمالى 61.354 مليار درهم ومن دون عجز التى تُعد الكبرى منذ تأسيس الدولة.