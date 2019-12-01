شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تصرّ على خفض تعهداتها وسط التصعيد مع أوروبا (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 صرحت طهران بأنها ماضية في خطواتها النووية بسياق خفض التعهدات

أكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي على إنتاج بلاده من اليورانيوم المخصب بلغ 5500 جرام Advertisements أعلن صالحي أن عملية التخصيب في "فوردو" الحساسة "ستستمر إلى أن يعود الأوروبيون إلى تعهداتهم" الاقتصادية كانت إيران قد قامت بتفعيل مفاعل "فوردو" النووي في إطار المرحلة الرابعة لتقليص تعهداتها النووية أشار رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية إلى استئناف عملية التخصيب من خلالها قبل فترة بسبب "المماطلات الأوروبية"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تصرّ على خفض تعهداتها وسط التصعيد مع أوروبا (انفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.