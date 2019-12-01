شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس بلدية إسطنبول يهاجم حلم الرئيس التركي (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاجم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، "مشروع العصر التركي"، معرباً عن رفضه لهذا المشروع، زاعماً بأنه "سيقلب مدينة إسطنبول"، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الضخمة الذي وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذها في تركيا.



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