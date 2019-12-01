شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فضيحة جديدة... إريتريا تتهم تنظيم الحمدين بتنفيذ مخطط تخريبي على أراضيها (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجهت إريتريا، اتهامات واضحة لتنظيم الحمدين بزعزعة الاستقرار في أراضيها، حيث حاول تنظيم الحمدين مرارا إثارة الفوضى ودعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان، وشمل المخطط القطري توحيد قادة المعارضة السياسية الإريترية وتحريض الشباب على التمرد ضد الحكومة.



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