انفجاران في جرابلس وتل أبيض.. وإصابة موالين لتركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عدد من عناصر فصيل موالٍ لتركيا، وخمسة مدنيين بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في مدينة جرابلس شمال شرقي حلب، كما أصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في ريف تل أبيض شمالي الرقة.

وأفاد المرصد السوري ، مساء أمس السبت، بأن دوي انفجار عنيف سُمع في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة «القوات التركية» بريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لفصيل «جيش الشرقية». كما أشار المصدر إلى أن الانفجار أدى إلى جرح عدد من عناصر هذا الفصيل، وخمسة مدنيين بينهم أطفال، أثناء مرورهم قرب مكان الانفجار في منطقة دوار نيروز. كما هز انفجار عنيف ريف مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة «القوات التركية». وأكد «المرصد السوري» أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في قرية عين عروس بريف مدينة تل أبيض الجنوبي شمالي الرقة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وأضرار مادية في محيط المكان.

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من جهتها سيّرت الشرطة العسكرية الروسية، دوريات على الحدود السورية التركية بطريق جديدا، بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا. ووفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك»، فقد بلغ طول الطريق الذي سارت فيه الدورية الروسية أكثر من 120 كيلومتراً واستغرقت مدة أربع ساعات.

من جهة أخرى، أحبط الجيش السوري، أول أمس الجمعة، هجوماً نفذه مسلحو هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) باتجاه مواقع القوات الحكومية على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب الشرقي. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن عناصر «النصرة» ومجموعات تابعة لهم استقدمت دبابات ومركبات ثقيلة خلال هجوم نفذته على إحدى النقاط العسكرية باتجاه بلدة إعجاز. وأوضحت أن وحدات الجيش«أحبطت الهجوم وأفشلت محاولات الإرهابيين تحقيق أي خرق »، كما تمكنت القوات الحكومية من تدمير دبابتين وآليات أخرى.

(وكالات)