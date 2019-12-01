اخبار الخليج

فيتنام تستعيد جثث مهاجريها من بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تستعيد جثث مهاجريها من بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت فيتنام، أمس السبت، أنها استعادت الدفعة الأخيرة من جثث مهاجريها ال39، التي عثر عليها بشاحنة في بريطانيا الشهر الماضي.
وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، استقبلت الدفعة الأخيرة وعددها 23 جثة في مطار هانوي صباح أمس، وجرى نقلهم إلى عدد من الأقاليم في وسط البلاد وشمالها.
وتابع البيان: «في 27 و30 من نوفمبر الماضي، تعاونت وزارة الشؤون الخارجية مع السلطات الفيتنامية والبريطانية لإكمال عودة جثث ورماد 39 ضحية إلى أسرها». وعودة هؤلاء الذين توفوا يعطي لأسر الضحايا الفرصة لإقامة جنازات وطقوس الدفن وأخيراً الحداد. ووصلت أول دفعة من الجثث وهي 16 جثة الأربعاء الماضي، حيث توجه ممثلون عن الأسر إلى المطار لرؤية النعوش، الكثير منهم كانوا يحضرون وروداً بيضاء ويبكون.
وعرضت الحكومة الفيتنامية دفع تكاليف إعادة الجثث إلى مسقط رأسها، لكن ستعطي للأقرباء فرصة 30 يوماً لتسديد المبلغ من دون فوائد.
وعثر على جثث المهاجرين الفيتناميين في مؤخرة شاحنة في أكتوبر الماضي في مقاطعة جنوب شرق إنجلترا.
ويتم تهريب مئات من الفيتناميين إلى بريطانيا سنوياً، طبقاً لجمعية «اسبات» الخيرية وهي اختصار ل «كل طفل محمي ضد الاتجار بالبشر».(د.ب.أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيتنام تستعيد جثث مهاجريها من بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا