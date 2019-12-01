فيتنام تستعيد جثث مهاجريها من بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت فيتنام، أمس السبت، أنها استعادت الدفعة الأخيرة من جثث مهاجريها ال39، التي عثر عليها بشاحنة في بريطانيا الشهر الماضي.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، استقبلت الدفعة الأخيرة وعددها 23 جثة في مطار هانوي صباح أمس، وجرى نقلهم إلى عدد من الأقاليم في وسط البلاد وشمالها.

وتابع البيان: «في 27 و30 من نوفمبر الماضي، تعاونت وزارة الشؤون الخارجية مع السلطات الفيتنامية والبريطانية لإكمال عودة جثث ورماد 39 ضحية إلى أسرها». وعودة هؤلاء الذين توفوا يعطي لأسر الضحايا الفرصة لإقامة جنازات وطقوس الدفن وأخيراً الحداد. ووصلت أول دفعة من الجثث وهي 16 جثة الأربعاء الماضي، حيث توجه ممثلون عن الأسر إلى المطار لرؤية النعوش، الكثير منهم كانوا يحضرون وروداً بيضاء ويبكون.

وعرضت الحكومة الفيتنامية دفع تكاليف إعادة الجثث إلى مسقط رأسها، لكن ستعطي للأقرباء فرصة 30 يوماً لتسديد المبلغ من دون فوائد.

وعثر على جثث المهاجرين الفيتناميين في مؤخرة شاحنة في أكتوبر الماضي في مقاطعة جنوب شرق إنجلترا.

ويتم تهريب مئات من الفيتناميين إلى بريطانيا سنوياً، طبقاً لجمعية «اسبات» الخيرية وهي اختصار ل «كل طفل محمي ضد الاتجار بالبشر».(د.ب.أ)