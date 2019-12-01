شكرا لقرائتكم خبر عن هيئات ومؤسـسات ودوائـر الدولة تحتفي باليـوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

احتفلت دوائر ومؤسسات وهيئات الدولة، أمس، باليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات عبر فعاليات مختلفة تضمنت مسابقات للشعر، وعروضاً للفرق الحربية والشيلات والألعاب النارية؛ حيث تقدم المشاركون في الاحتفالات بأسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة، مجددين ولاءهم وانتمائهم لدولة الاتحاد.



رأس الخيمة



أقام مواطن سبعيني وأبناؤه حفلاً في منطقة الخران برأس الخيمة، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين، جمع فيه قبيلة الخواطر وأهالي المنطقة ومسؤولي القبائل بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الإمارة والجهات الحكومية المحلية الممثلة بدائرة البلدية والخدمات العامة.

وأكد مطر عمير الخاطري 75 عاماً أن «تنظيم الحفل الذي جمع أهالي الخران وأبناءهم من مختلف الأعمار، أقل واجب لرد الجميل للوطن المعطاء»، وأضاف: «الحفل الشعبي يعزز وطنية الأبناء ويجمع الأجيال على حب الوطن، ويعمق شعور الولاء والانتماء».



مجلس أولياء أمور الشارقة



احتفل مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في الشارقة باليوم الوطني «48» في مقر المجلس بالطلاع بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وجاسم جمعه المازمي رئيس المجلس، وعدد من كبار المسؤولين. وتميز الحفل بتنوع فقراته وبرامجه، والجهات المشاركة فيه.



بلدية مدينة أبوظبي



أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، عصر أمس الأول، فعاليات المهرجان الاحتفالي المسائي الكبير في مقرها الرئيسي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي، التي تستمر لمدة أربعة أيام، ضمن إطار الاحتفالات باليوم الوطني الثامن والأربعين، بحضور سيف بدر القبيسي، المدير العام للبلدية، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع، وممثلي الجهات الرسمية والشعبية.

ودعت البلدية جميع شرائح المجتمع للمساهمة في إنجاح هذه الاحتفالية الوطنية الكبيرة.

نادي تراث الإمارات



احتفى نادي تراث الإمارات بيوم الشهيد واليوم الوطني ال 48 للدولة، كما شارك ممثلاً بمسؤوليه ومراكزه في أبوظبي والعين والسمحة والوثبة في احتفالات عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بورش عمل تراثية قدمت العديد من مفردات الموروث الشعبي الأصيل لدولة الإمارات.



مركز زايد للدراسات



شارك مركز زايد للدراسات والبحوث في احتفالات اليوم الوطني الثامن الأربعين بجناح خاص تم فيه عرض العديد من الكتب، إضافة إلى لوحات ورسومات خاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



مركز وزارة الثقافة



احتفل مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة باليوم الوطني ال 48 للدولة بحضور ومشاركة طلبة المدارس في الإمارة. تضمنت الفعاليات عرض فيلم سلسلة تاريخ الإمارات الوثائقية وهي إنتاج مشترك ل «إيمج نيشن أبوظبي» الشركة الرائدة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي وشركة أتلانتيك برودكشنز، إحدى أهم شركات الإنتاج المختصة بالبرامج الواقعية في العالم.

الجامعة القاسمية



حضر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، احتفالات الجامعة القاسمية باليوم الوطني والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية وسط مشاركة طلابية كبيرة في إطار عدد من الاحتفالات نظمتها الجامعة بهذه المناسبة الوطنية.

حضر الاحتفال الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة ولفيف كبير من المدعوين والحضور والطلبة الذين توشحوا بأعلام الدولة وهتفوا باسم الإمارات.



مؤسسة دبي للمرأة



وسط أجواء وطنية وتراثية وثقافية وترفيهية، احتفلت مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، باليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات تحت شعار «روح الاتحاد»، بمشاركة موظفي المؤسسة وعضوات وزائرات نادي دبي للسيدات من مختلف الجنسيات والعديد من الأطفال.

وتضمنت الاحتفالية، عدداً من الفعاليات المميزة التي عبرت عن قيم الولاء والانتماء والفخر بالوطن.



«سياحة» عجمان

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احتفلت دائرة التنمية السياحية في عجمان ومؤسسة المواصلات العامة، في ساحة الشهداء (حديقة العلم) بمنطقة الجرف على مدى سبعة أيام، وسط حضور كبير من قبل الأفراد والعائلات؛ حيث اتسمت الاحتفالات بطابعها التراثي المميّز وعكست العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وبدأت الاحتفالات بالنشيد الوطني، ثم أدت الفرق الموسيقية التقليدية، عدداً من الأناشيد الوطنية والأغنيات الشعبية، التي تجاوب معها الحضور بحماس كبير.

ورفع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.



«دبي للثقافة»

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع حي دبي للتصميم، و«دبي الذكية»، واللجنة العليا للتشريعات، باقة فعاليات ثقافية وفنية وتراثية متنوعة احتفاء باليوم الوطني، وتضمّن جدول الاحتفال مجموعة واسعة من الأنشطة الغنية والأفكار الإبداعية المبتكرة التي توافق أهداف عام التسامح، وتتناغم مع محاور رؤية الهيئة الهادفة إلى جعل دبي مركزاً ثقافياً عالمياً وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.



الأوقاف الجعفرية



احتفل مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بالشارقة، في قاعة ضاحية المغيدر بالشارقة بحضور رئيس وأعضاء المجلس.

كما حضر الحفل خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة.



«إسلامية» بدبي



احتفلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي باليوم الوطني، تحت عنوان: «روح الاتحاد»، وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة وسط أجواء احتفالية وطنية وتراثية، عززت معاني الهوية الوطنية والانتماء والولاء لمسيرة الاتحاد.



«موانئ» أبوظبي

أقامت موانئ أبوظبي احتفالًا خاصاً باليوم الوطني، تضمن العديد من الفقرات التي تحتفي بتراث وثقافة دولة الإمارات والإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الاتحاد المبارك منذ تأسيسه عام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة.



أوبريت «أنشودة وطن»



شهد «أوبريت أنشودة وطن»، الذي نظمته لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، مساء أمس الأول الجمعة، على مسرح المجاز، حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً حيوياً لافتاً؛ حيث توافد الجمهور على المسرح منذ وقت مبكر؛ ليعبر عن حبه وتقديره لدولة الإمارات، ويهنئ القيادة والشعب في «اليوم الوطني ال48» للدولة.

و«أوبريت أنشودة وطن» مستوحى من فكر وأقوال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جسّد رؤية سموه منذ ما قبل الاتحاد، ومسيرة الاتحاد، والوضع الحالي، والمستقبل. وهو عمل استعراضي واحترافي مميز يتجلى فيه الجمع بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس وباني الاتحاد، وصاحب السمو حاكم الشارقة، وجاء الأوبريت في 8 لوحات. وهو من أشعار وحوارات الشاعر كريم العراقي، وتنفيذ فرقة أورنينا للأداء التعبيري، وإخراج ناصر إبراهيم، موسيقى وألحان وليد الهشيم وسائد الهشيم.

حضر الأوبريت، خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وطارق سعيد علاي، نائب رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني.

وقال خالد جاسم المدفع، يلخص أوبريت أنشودة وطن، المستوحى من فكر وأقوال صاحب السمو حاكم الشارقة، مشوار الدولة ومختلف محطات النجاح والتقدم منذ ما قبل الاتحاد، مروراً بالعنوان الكبير ميلاد دولة الإمارات، ويتطرق إلى إنجازات الدولة على مدار 48 عاماً.

وأضاف: نحرص دوماً على أن نضيف ما هو مميز وإبداعي في احتفالاتنا بما يليق بدولتنا وقيادتنا، وتستحقه منا؛ وذلك تعبيراً عن الولاء والانتماء، وتأكيداً للاستمرار في العمل بما يجسد أسمى صور ومعاني التلاحم بين أبناء شعب الإمارات، ويعزز روح الاتحاد في نفوس المواطنين.



8 لوحات



أمام 8 لوحات وقف جمهور مسرح المجاز مستمتعاً ليتابع بشغف ما تكشف عنه تلك اللوحات من حكاية، إنها حكاية دولة الإمارات، منذ ما قبل الاتحاد حتى اليوم، ففي اللوحة الأولى، حديث الذاكرة، وما قبل ميلاد الاتحاد، واللوحة الثانية؛ حيث إرادة قائد وشعب «إعلان الاتحاد»، أما اللوحة الثالثة فحملت عنوان قمة الاتحاد، قمة الرجال، في حين جاءت اللوحة الرابعة لتؤشر إلى أرض الأصالة، بينما تحدثت اللوحة الخامسة عن «سنوات مضيئة»، وفي اللوحة السادسة حلّق الجمهور مع فيلم عن الشارقة إمارة الفكر والثقافة، وواصل التحليق في اللوحة السابعة مع الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، أما اللوحة الثامنة فكانت عن الإمارات ملتقى الشعوب، وجاء الختام مع لوحة خاصة بعنوان: «شكراً سلطان»؛ حيث دخل الفارس على جواده متجهاً إلى مقدمة خشبة المسرح، مشيراً إلى صورة كبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة.

إلى ذلك، تقيم لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، مساء يوم غد الاثنين، الثاني من ديسمبر حفلاً فنياً كبيراً في جزيرة العلم، يحييه الفنان محمد الشحي، يؤدي خلاله أجمل أغانيه، وهي دعوة مفتوحة للجميع للحضور في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، والاستمتاع بالفعالية.



برج جبل نامسان في سيؤول



أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن برج جبل نامسان، أحد أبرز معالم العاصمة سيؤول، سيتزين بعلم دولة الإمارات يوم غد الاثنين، الثاني من ديسمبر، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية الكورية أن الفعالية النادرة تأتي استجابة لتزين برج خليفة في دبي بعلم كوريا الجنوبية يوم 15 من أغسطس بمناسبة يوم استقلال كوريا.



مدرسة الاتحاد



احتفلت مدرسة الاتحاد الخاصة - فرع الممزر، باليوم الوطني. وحضر الاحتفال عدد كبير من أولياء الأمور والهيئة التدريسية. وقدم الطلاب والطالبات العروض الفنية التراثية وتغنوا باتحاد دولتهم، بمرور ثمانية وأربعين عاماً، في جو من السعادة والمرح والفخر بالإنجازات التي تسطرها عاماً بعد عام، وتثبت للعالم أن الاتحاد قوة وشموخ.



«الشارقة للتعليم»



نظم مجلس الشارقة للتعليم، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني، في حديقة الفلج، بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس المجلس، ومحمد الملا، الأمين العام، والموظفين، وأطفال من الحضانات الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام.

وهنأ الدكتور الكعبي، القيادة الرشيدة، وأبناء الوطن، بهذه المناسبة العظيمة، مؤكداً مشاعر الفخر بالوطن والولاء، لأننا في هذا اليوم نستذكر جهود الآباء المؤسسين.

ورفع الملا، أسمى آيات التهنئة، إلى قيادتنا الرشيدة، وأبناء الإمارات والقاطنين على أرضها، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.